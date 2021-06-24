За використання фейкових касових апаратів мелітопольське підприємство сплатить понад 25 мільйонів гривень штрафу

Днями запорізькі податківці провели фактичні перевірки двох господарських об’єктів, що належать одному з товариств м. Мелітополя.
У результаті встановлено, що на касах підприємства розрахункові операції проводились через три РРО з неіснуючими фіскальними номерами, касова техніка незареєстрована та не опломбована у встановленому порядку та не переведена у фіскальний режим роботи. При цьому через ці касові пристрої у магазинах продавалися алкогольні напої, тютюнові вироби та продукти харчування.
Відповідно до підсумкових звітів нефіскалізованих РРО загальна сума реалізації товарів склала понад 54 мільйони гривень.
Крім того, інформація про зазначені касові апарати відсутня в ліцензіях на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, що є порушенням Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального”.
Також фахівці податкової виявили порушення трудового законодавства – у магазинах четверо продавців працювали без трудових договорів.
До того ж, підприємство занижувало обсяг оподаткованих доходів з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Також не сплачувався єдиний внесок та військовий збір.
За результатами перевірок застосовано штрафних санкцій на суму понад 25 мільйонів гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області