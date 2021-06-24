Запорізькі малі та середні підприємці сплатили до скарбниць громад 756 мільйонів гривень

У січні-травні надходження єдиного податку до місцевих бюджетів регіону склали 756 мільйонів 660 тисяч гривень та перевищили минулорічні на 139 мільйонів гривень або на 22,5 відсотка.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, від фізичних осіб-підприємців скарбниці отримали 572 мільйони гривень єдиного податку, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 97 мільйонів гривень, від сільськогосподарських товаровиробників – майже 88 мільйонів гривень.
Так, до міського бюджету м. Запоріжжя надійшло 456 мільйонів гривень. Мелітопольські і веселівські представники малого та середнього підприємництва спрямували 70,8 мільйона, бердянські та приморські – 51,7 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 25,6 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 24,5 мільйона, василівські та михайлівські – 23,5 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – понад 23 мільйони, токмацькі та чернігівські – 20,4 мільйона, Запорізького району – близько 24 мільйонів гривень тощо.
Всього станом на початок червня в регіоні єдиний податок сплачують 52799 СПД-фізичних осіб, 8823 СГД-юридичні особи та 2044 аграрії.
Нагадаємо, ставка податку для платників першої групи спрощеної системи оподаткування становить 227 гривень на місяць (до 10 відсотків від прожиткового мінімуму), для другої групи – 1200 гривень (до 20 відсотків від мінімальної зарплати), для третьої групи – п’ять відсотків від доходу або три відсотки від доходи за умови сплати ПДВ.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області