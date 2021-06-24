Запорізькі підприємства направили до місцевих бюджетів 82 мільйони гривень податку на прибуток

З початку року запорізькі компанії, установи і організації перерахували до місцевих бюджетів 82 мільйони гривень податку на прибуток, що на 16,5 мільйона гривень перевищило рівень сплати у січні-травні 2020 року. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання обласного центру – 62 мільйони 322 тисячі гривень, мелітопольські та веселівські – 7,8 мільйона, бердянські та приморські – 3,4 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 1,5 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 1,5 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 1,2 мільйона, токмацькі та чернігівські – понад мільйон тощо.
Всього у регіоні нараховується близько 600 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, податок, сплачений підприємствами комунальної форми власності, повністю зараховується до місцевих бюджетів. Також 10 відсотків платежу від підприємств різних форм власності надходить до загального фонду обласних бюджетів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області