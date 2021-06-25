«КРАЇНА МОЯ – Україна!»:«Запорожці» запрошують на соціально-культурну акцію

До ювілею Основного закону держави Запорізька обласна філармонія презентує соціально-культурну акцію «КРАЇНА МОЯ – Україна!»
Один з кращих колективів регіону – академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» обласної філармонії, художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь подарує гостям яскравий святковий концерт.
Насичена й колоритна, сповнена різнобарвних мелодій та багатоголосого співу музична програма порадує й приємно здивує всіх. У ній народний мелос поєднано із оригінальними сучасними композиціями, класичні твори яскраво звучать в рокових аранжуваннях, енергія запальних танців межується із ліричністю та щирістю популярних пісень, хорові обробки доповнюються улюблених композиціями естрадних українських виконавців.
Неперевершені емоції, піднесений та святковий настрій залишать Вам приємні спогади після спілкуванням із Прекрасним!
Запрошуємо тебе, улюблений глядач, 28 червня о 16 годині до концертного залу імені М.І. Глінки!