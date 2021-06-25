«Неспортивний бізнес»: ховаючись за спинами працівників з інвалідністю, підприємці намагались отримати 48 мільйонів неправомірної вигоди

Запорізькі податківці викрили схему і запобігли заволодінню бюджетними коштами.
Одне із приватних підприємств у січні-березні 2021 року задекларувало до відшкодування з бюджету податок на додану вартість у сумі 38 мільйонів гривень та залишок від’ємного значення майже 10 мільйонів гривень. Натомість податковий аудит попередив втрати скарбниці.
Як з’ясувалося, ПП “І”, маючи статутний фонд у розмірі одна тисяча гривень, займалося переробкою, консервуванням риби та інших морепродуктів. При цьому основні засоби у підприємства відсутні, а чисельність працівників – близько 80 осіб.
Для користування податковими пільгами керівники оформлювали на роботу людей з інвалідністю. При цьому всі співробітники, серед яких були люди похилого віку, зареєстровані у різних регіонах України, зокрема, в Івано-Франківській, Київській, Донецькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській, Житомирській, Черкаській областях та в Автономній Республіці Крим.
В ході перевірки податківці виявили, що у підприємства відсутні умови для виробництва, транспортування, зберігання та реалізації рибної продукції. Операції з придбання сировини у постачальників фактично не відбувались, а оформлювались лише на папері з метою формування від’ємного значення з податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню.
Фахівці податкової встановили документальне оформлення ПП “І” операцій удаваного виробничого процесу, тобто підприємство є псевдовиробником та створене лише для одержання протиправного відшкодування ПДВ з державного бюджету.
Головне управління ДПС у Запорізькій області