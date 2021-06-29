ЖК KVARTAL – будуємо сучасність надшвидкими темпами

Не секрет, що Запоріжжя потребує оновлення житлового фонду. Щоб зрозуміти всю глибину проблеми, взагалі-то, не потрібно проводити спеціальних досліджень. Досить сходити в гості до пари-трійки друзів, прогулятися по проспекту Соборному і, врешті-решт, подивитися на власний під’їзд – ситуація з житловими умовами для запорожців як на долоні.
Благо, в останні 3-5 років Запоріжжя активно будується. У його жителів нарешті з’явилася можливість жити в комфорті. І багато в чому на ситуацію вплинув забудовник Sensar. Після успішного введення в експлуатацію ЖК Comfort City компанія взялася за активне будівництво ще одного багатоквартирного житлового комплексу класу «комфорт плюс».
ЖОВТЕНЬ 2020-го, в Запоріжжі починається грандіозне будівництво нового проекту від забудовника Sensar. Осередок різноманітної техніки, професійних інженерів і будівельників, і ось він – котлован величезних розмірів в самому центрі міста.
Так починається здійснення мрії багатьох запорожців і ще однієї мети команди Sensar – побудувати в серці Запоріжжя ЖК KVARTAL – багатоповерховий будинок з продуманими плануваннями квартир, насиченою інфраструктурою, індивідуальним газовим опаленням, власною парковкою та дитячим майданчиком, з закритою територією під охороною 24/7 і панорамними видами на Дніпро.
І ось ЧЕРВЕНЬ 2021-го. Будівництво ЖК KVARTAL вражає своїми стрімкими темпами.
Всього за 8 місяців команді забудовника вдалося:
• покласти пальовий фундамент під 11 майбутніх поверхів. А це 300 буронабивних паль, 400 м³ бетону, 110 т арматури
• побудувати цокольний поверх для всіх 3-х секцій
• звести стіни 4-го поверху у 1-й секції, 2-го поверху – у 2-й, і 1-го поверху – у 3-й.
Будівельні роботи йдуть повним ходом. Генеральний директор компанії-забудовника Sensar Марк Марченко зазначив, що мета його команди – представити повністю готовий ЖК KVARTAL для запорожців на кінець 2022 року.
Все йде за планом. І хоча KVARTAL знаходиться на етапі будівництва, придбати квартиру можна вже зараз. Досвідчені покупці первинної нерухомості знають, що етап будівництва – найвигідніший час для покупки квартири. Одне ЯКЩО – якщо забудовнику можна довіряти. А успішний проект ЖК Comfort City, надвисокі темпи будівництва ЖК KVARTAL і досвідчені будівельники саме це і показують – компанія-забудовник Sensar заслужила довіру запорожців.
Переконайтеся в цьому самі – купите квартиру в ЖК KVARTAL зараз і отримайте своє комфортне житло в заявлені терміни.