Який брендовий магазин одягу вибрати, щоб здійснювати покупки для створення літніх образів

Як створювати цікаві луки, щоб виглядати привабливо і помітно виділятися серед натовпу? Для цього варто відвідати брендовий магазин одягу Spazio.ua, в якому є модні новинки взуття, одягу, прикрас, різних аксесуарів – сумок, ременів, окулярів та іншого. Як їх вміло поєднувати, розглянемо далі.
Реальні вуличні тренди: поради експертів
У створенні літніх образів потрібно дотримуватися певних правил. Хоча можна віддавати перевагу сміливим аутфітам, головне знати, що в тренді, а це:
- Зелений колір. Явно він не затримається на тривалий час і скоро піде, оскільки це блискавичний тренд. Але, купуючи речі такого відтінку, можна заявити про свою модну обізнаність. Наприклад це красива атласна спідниця плюс біла сорочка під кросівки. Якщо необхідно зробити маленький акцент, знадобиться невеликого розміру сумочка зеленого кольору.
- Популярні топіки. Зелений ідеально поєднується з блакитним денимом. Також він комбінується з більш насиченим синім, бірюзовим або лаймовим, для сміливців – з фуксійним рожевим.
- Ланцюги, як головна прикраса. Виступає як довгограючий тренд і залишиться на тривалий час – мінімум на років 5. Це абсолютна база, як кажуть стилісти. Чи не занадто масивне просте намисто срібного або золотого кольору варто поєднувати з базовими речами, об’ємними сорочками. Масивна ланцюг в деяких луках використовується як пояс для підкреслення лінії талії або виступає декором сумочки.
- Косинки, зав’язані на голові. Використовуються в міських образах. Поєднувати потрібно з базовою білою сорочкою або топом. Якщо з спідницями, то в мінімалістичному стилі, наприклад, з сарафанами чорного кольору. Добре комбінується з джинсами. Яскрава рядок – поєднання цього аксесуара і жакета, блейзера, піджака. Косинки зовсім “не дружать” з короткими стрижками і підходять тільки для довгого волосся. Пов’язувати їх слід з урахуванням власного овалу обличчя. Якщо воно витягнуте, аксесуар надягають так, щоб він охоплював середину лоба, був ближче до брів. Для круглого обличчя надягають косинку нижче лінії початку росту волосся.
- Майка з американською проймою, яка шалено стильно виглядає. Практично базова звичайна річ, яка “вистрілила” цього літа. Вона розширює плечі. Носять з чорної облягає спідницею нижче колін, широкими бежевими брюками. Робить образи більш смачними, з родзинкою. Така майка відмінно поєднується з оверсайзним низом.
- Солом’яні сумки. Ідеальний аутфіт з нею – а-ля чоловічий класичний лляної піджак і спортивні трикотажні шорти нижче колін жовтого кольору плюс біла футболка і кеди.
- Біла сорочка oversize. Варто її просто накидати на плечі поверх майки, чи не застібати. Можна віддати перевагу такому виробу, але яскравих відтінків – зеленого, синього, малинового. Поверх неї дозволяється одягати міні-спідницю.
- Костюмна жилетка (чорна або біла). Поєднується з джинсами.
- Шорти Бермуди. Дуже добре виглядають з білими носочками, чорними тюфлямі, Лофери, кросівками. З блузою і жакетом виходить офісний образ.
Все це модно носити влітку. Експериментуйте і не бійтеся вдаватися до створення сміливих, яскравих образів.
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