Аудит КП «Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай»: у відповідь – тиша

Свого часу фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели державний аудит комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай», де у висновках вказали на неефективні управлінські рішення, які перешкоджають підприємству вийти з фінансової кризи. Слушні пропозиції аудиторів лягли в основу розпорядження Запорізького міського голови, датованого 14.03.2019 року.
Здавалося, окреслено проблеми, розв’язання яких покращить фінансово-господарську діяльність одного з головних культурно-розважальних закладів обласного центру. А сутність проблематики полягала в тому, що в парку немає єдиного механізму визначення плати за розміщення на його території суб’єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність. Такий підхід позбавляє «Дубовий гай» заробляти мільйони прибутку. Ще одна з проблем – протягом майже десяти років не узаконені земельні ділянки, які підприємство отримало на правах постійного користування, не проведено процедуру їх державної реєстрації. Це теж обертається значними фінансовими втратами.
Аудитори вказували ще на низку проблемних питань, що потребували нагального вирішення, та спливав час, а у відповідь на слушні пропозиції – тиша. Час від часу фахівці Управління на адресу комунального підприємства надсилали листи, проте на них ніхто не реагував. Останній лист надісланий 25 травня 2021 року. У ньому до 15 червня сподівалися почути бодай про якісь зрушення стосовно виконання пропозицій аудиторів, але з «Дубового гаю» ніякої реакції.
Постає питання: чому байдужий керівництву комунального підприємства його фінансовий стан? Можливо, тому що простіше сподіватися на дотації з міського бюджету, аніж робити ці кроки самостійно?
Днями з офіційних відкритих джерел правоохоронних органів стало відомо, що заступник директора парку культури і відпочинку вимагав від приватного підприємця 15 тис. грн за безперешкодне ведення підприємницької діяльності на території парку. Крапку саме в цій історії має поставити суд, але останні події, які відбуваються в парку, наштовхують на думку: чому там не поспішають уніфікувати механізм плати за розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, узаконити земельні ділянки. А ще постає резонне запитання: допоки на комунальному підприємстві будуть ігнорувати пропозиції органу державного фінансового контролю?
Пресслужба управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.