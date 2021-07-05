Професійне навчання безробітних . Знання не піддаються інфляції

Професійне навчання безробітних є одним з актуальних інструментів зниження рівня безробіття, підвищення якості трудового потенціалу. Його основними цілями є набуття та вдосконалення професійних знань, умінь і навичок безробітних для забезпечення відповідного рівня професійної кваліфікації та конкурентоспроможності на ринку праці.
Якщо до центру зайнятості звертається людина яка бажає працювати, але не має професії, або така що не може знайти роботу за фахом, мріє стати наприклад: виноградарем, косметиком чи флористом, електрогазозварником то розв’язати ці проблеми допоможе служба зайнятості, яка пропонує отримати або змінити професію, підвищити існуючу кваліфікацію.
Професійне навчання безробітних проводиться службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці, перспектив розвитку регіону, в тому числі для зайняття підприємницькою діяльністю.
З урахуванням побажань безробітних навчання здійснюється: у навчальних закладах м. Запоріжжя та Запорізької області, у 11 центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів.
Навчання відбувається за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і стажування на робочому місці, і навчання за індивідуальними програмами.
В умовах світової пандемії COVID-19 професійне навчання продовжує здійснюватися, у т.ч. все частіше використовується така форма навчання як дистанційна, що дає змогу підготувати працівників навіть у таких складних умовах.
Запорізький обласний центр зайнятості акцентує Вашу увагу, що незважаючи на період відпусток працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у літній період, направлення на професійне навчання зареєстрованих безробітних продовжується.
У місті Запоріжжя та області є ряд закладів освіти, які мають можливість проводити профнавчання в цей період, а також центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, що здійснюють навчання дистанційно за деякими професіями та напрямками.
«Вимоги сучасного ринку праці такі, що людина постійно має «тримати руку на пульсі» для того аби успішно працевлаштуватися. Якщо Ви не можете знайти роботу за фахом або мрієте змінити професію Запорізька обласна служба зайнятості допоможе Вам пройти професійне навчання та стати затребуваним спеціалістом.
Деякі клієнти служби зайнятості мають сумніви, чи зможуть знов сісти «за парту» та засвоювати навчальний матеріал. Наша порада: скажіть «ні» невпевненості та ваганням! Адже знання не піддаються інфляції», – запевняє директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47