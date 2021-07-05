Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 липня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,7 тис. осіб, з них 11,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 липня 2021 року – 1976 одиниць (у м. Запоріжжі – 1176 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
Протягом червня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 113 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 83 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.