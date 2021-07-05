Увага! Аферисти намагаються збирати “данину” з токмацьких підприємців

У м. Токмак невідомі особи телефонували представникам бізнесу та, представляючись керівництвом Токмацького сектора податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління ДПС у Запорізькій області, просили перерахувати певну суму коштів для “врегулювання” питань під час перевірки.
Останній номер телефону, з якого надходили “пропозиції”: 099 309-92-74.
Вкотре застерігаємо платників, подібними схемами шахраї намагаються ошукати суб’єктів господарювання, тому про такі факти слід негайно повідомляти правоохоронні органи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області