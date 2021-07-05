В Запоріжжі відбувся «Нова пошта марафон» у адаптивному офлайн-форматі

у Запоріжжі пройшов перший у цьому сезоні марафон Нової пошти. І вперше він відбувся у нічному форматі. Марафон стартував з бульвара Шевченка та об’єднав 1053 бігуни. Учасникам були доступні дитячі забіги на дистанції 100 та 500 м і дорослі дистанції від 1 до 42 км, а також естафети на 5 та 21 км. На маршруті було передбачено все необхідне для комфортного забігу: роздягальні, пункти охолодження, харчування і гідратації, медичний супровід на трасі та фініші. Переможцями «Нова пошта марафон Запоріжжя» стали: · Дистанція 42 км – Піддубний Артем з результатом 2 год 34 хв серед чоловіків та Сімонок Олена 3 год 2 хв серед жінок
- Дистанція 21 км — Романенко Роман з результатом 01 год 10 хв серед чоловіків та Шаповал Оксана з результатом 01 год 39 хв серед жінок
- Дистанція 10 км — Казбан Артем з результатом 31 хв 46 сек серед чоловіків та Радько Марія з результатом 38 хв 15 сек серед жінок
Під час забігів були вжиті належні заходи безпеки: температурний скринінг, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість учасників на дитячих дистанціях — не більше 100 осіб, засоби дезінфекції, відсутність місць для глядачів, старт групами з часовим інтервалом між бігунами, а для реєстрації результатів — персональні чіпи з номером учасника.
Фінальний забіг сезону відбудеться 4 липня у Хмельницькому (напівмарафон) Зареєструватися на нього можна на сайті https://newrun.com.ua. «Нова пошта марафон» і «Нова пошта напівмарафон» — бігові змагання, які щороку проводить Нова пошта спільно з NewRun. Їхня місія — популяризувати здоровий спосіб життя і розвивати бігову культуру. З кожним роком проєкт розширює географію і залучає до участі бігунів не лише з України, а й з-за кордону. Цього року бігові старти Нової пошти проходять в адаптивному офлайн-форматі з дотриманням усіх карантинних норм у Запоріжжі, Сумах, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому та Одесі.
Оксана Тарасенко, прессекретарка Дирекції з корпоративних комунікацій
Групи компаній Нова пошта