Вперше у Запоріжжі – незабутнє сімейне свято «Русальні вечорниці» в Кінному театрі на Хортиці!

11 липня, у неділю, українські русалки відзначали свої особливі «вечорниці» й це завжди оберталося незабутнім видовищем!
Тому ми вирішили відродити цю традицію у Кінному театрі на Хортиці! Унікальне сімейне свято з повним зануренням у древні обряди – весільні, купальські, русальні. Запрошуємо вас стати повноцінним учасником неймовірного дійства – Русальних вечорниць.
Кожен відвідувач зможе стати дійовою особою інтерактивного святкування та долучитися до оригінальних майстер-класів від найкращих народних майстрів!
На вас чекає:
– постановка старовинної української весільної обрядодії у виконанні Наукового пошуково-дослідницького фольклористичного гурту «Заграйярочка» (Волноваський р-н Донецької області).
– степова пісенна автентика від Творчої лабораторії степового розспіву «Євшан зілля» (Запоріжжя).
– побутові танці та наддніпрянський спів від ансамблю народної пісні та побутового танцю «Громиця» (м. Київ).
– автентичний пісенний спів під супровід дощовиці від неймовірної виконавиці з унікальним голосом та неповторною манерою виконання Наталії Алгаєвої (м. Одеса).
А також: унікальні народні забави та ігрища, запальні танці, енергетичні танцювальні кола і, головне, майстер-класи з плетіння обрядових вінків, виготовлення гончарських виробів та обрядових кострубоньків, зав’язування хустки та намітки. Кожна учасниця дійства зможе на місці й за короткий час перетворитися на справжню давньоукраїнську чарівницю та красуню, сфотографуватися в давньому одязі та збагатитися новими знаннями про традиційну українську моду, яка є актуальною і в наш час!
Родзинка свята – майстер-клас з приготування справжнього козацького кулешу та старовинних страв «затірки» й «холодника». Козаки відкриють вам унікальні рецепти призабутих, але при цьому смачнючих і корисних страв, а наші кухарі навчать їх готувати у польових та домашніх умовах! Це – справжня знахідка і для домогосподарки, і для будь-якого чоловіка, який полюбляє готувати і зможе згодом вразити своїх домашніх або гостей новими рецептами. Всі приготовані на відкритому вогню страви можна буде вжити на місці, або забрати з собою! Також у театрі працює бар з прохолодними та алкогольними напоями, власна кухня.
Особливий подарунок гостям – майстер клас від художниці-оксамитянки Інни Алещенко.