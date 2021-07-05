«Запоріжгаз Збут» збереже в липні ціну газу 7,99 грн / м3 в тарифі «Твій газ Рівномірний платіж»

Постачальник енергоресурсів «Запоріжгаз Збут» залишить без змін ціну газу в тарифі «Твій газ Рівномірний платіж», незважаючи на зростання вартості блакитного палива в Україні та країнах ЄС. У червні ціна блакитного палива на українській енергетичній біржі зросла до 12 гривень за кубометр.
Однак для клієнтів «Запоріжгаз Збут» вартість ресурсу в тарифі «Твій газ Рівномірний платіж» збережеться на колишньому рівні — 7,99 грн за кубічний метр у липні. Для споживачів, які перейдуть на тариф, вона залишається незмінною до кінця квітня 2022 року.
Компанія «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», запустила даний тариф в травні. За цей час пропозицією вже скористалися майже 1500 споживачів, які використовують газові опалювальні прилади.
«Тариф «Твій газ Рівномірний платіж» розрахований, в першу чергу, на тих клієнтів, які не хочуть переплачувати взимку за використаний газ. Таким споживачам ми пропонуємо скористатися пропозицією, і розподілити оплату за газ на рівні частини, знявши в зимовий період навантаження з сімейного бюджету. Також нашим клієнтам, які мають заборгованість за газ, ми пропонуємо оформити договір реструктуризації, щоб поетапно її погашати», — каже директор «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
Даний тариф дозволить в опалювальний сезон платити за газ до 40% менше від фактично спожитого, більш ефективно планувати свої витрати на комунальні послуги. Споживачам не потрібно кожен місяць відстежувати ціни на газ, а суми в платіжках стануть максимально зрозумілими і прогнозованими.
Нагадаємо, до кінця червня при підключенні до тарифу «Твій газ Рівномірний платіж» діє акція «Рівномірний підключай — газ вигравай!».
Серед подарунків, які розігруються — грошові сертифікати від 250 грн до 3 тисяч грн.
Переможці будуть визначені 9 липня з допомогою сервісу random.org.
Більш детально про тариф «Твій газ Рівномірний платіж» можна прочитати на сайті https://rivnomirnyi.gaszbut.com.ua/. Тут же можна розрахувати щомісячні оплати і подати заявку онлайн.
Як перейти на тариф?
- У відділеннях «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» або Клієнтських просторах 104.ua.
- За телефонами 067 554 43 21, 067 617 66 09, 067 554 43 29.
- Через Viber-bot 7104ua.
Підключити тариф «Твій газ Рівномірний платіж» можна до 31 серпня.