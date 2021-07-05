Запоріжці сплатили 88 мільйонів гривень податку на нерухомість

У січні-травні до місцевих бюджетів регіону надійшло 88 мільйонів 344 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Це на 38 мільйонів більше, ніж роком раніше.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, власники нерухомості-юридичні особи спрямували до скарбниць громад понад 71 мільйон гривень, фізичні особи – 17 мільйонів гривень.
Так, міський бюджет Запоріжжя отримав 38 мільйонів 775 тисяч гривень, мелітопольські та веселівські платники перерахували 11 мільйонів, якимівські та приазовські – 8,5 мільйона, бердянські і приморські – 7,7 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 4,4 мільйона, василівські та михайлівські – 3,6 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 3 мільйони, Запорізького району – 4,5 мільйона гривень тощо.
Станом на початок червня більше 28 тисяч запоріжців вже отримали повідомлення про сплату податку. Зокрема, за житлову нерухомість громадянам нараховано 33,2 мільйона гривень, за нежитлові об’єкти – 36,8 мільйона гривень. У тому числі, за квартири площею понад 300 квадратних метрів та будинки понад 500 квадратних метрів направлено 67 повідомлень-рішень. Наприклад, господар приватного будинку, що знаходиться у м. Запоріжжя, поповнить бюджет на 138 тисяч гривень, а власниця житлового комплексу у Мелітопольському районі сплатить 114 тисяч гривень.
Нагадаємо, фізичні особи сплачують податок на нерухомість за майно площею понад 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Ставка податку встановлюється рішеннями місцевих рад та не перевищує 1,5 відсотка від мінімальної зарплати за один квадратний метр, що перевищує пільгову площу. Додатково за ставкою 25 тисяч гривень на рік оподатковуються квартири у понад 300 квадратних метрів та будинки площею більше 500 квадратних метрів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області