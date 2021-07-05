Запорізькі компанії і підприємці добровільно легалізували працю майже 7 тисяч співробітників

Упродовж року фахівці податкової служби регіону проводили аудит та роз’яснювальну роботу серед керівників підприємств і підприємців на предмет легалізації праці та доходів. У результаті роботодавці офіційно оформили 6898 співробітників та виплатили їм 41,3 мільйона гривень, а це в середньому 6000 гривень на кожного.
Додаткові надходження до бюджетів і соціальних фондів склали 17,2 мільйона гривень, зокрема, 7,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 9,1 мільйона гривень єдиного внеску та 600 тисяч гривень військового збору.
Крім того, у сфері оптової та роздрібної торгівлі підакцизними товарами податківці виявили 7 осіб, які працювали без трудових договорів. Матеріали перевірок направлені до Головного управління Держпраці у Запорізькій області для вжиття заходів в межах повноважень.
Також проведено 203 документальні перевірки платників, які мали ризики щодо несплати податків і зборів під час виплати доходів громадянам. За встановлені порушення донараховано 2,4 мільйона гривень, у тому числі, 2,1 мільйона гривень ПДФО, 200 тисяч гривень єдиного внеску та 100 тисяч гривень військового збору.
Представники податкової служби та Держпраці й у подальшому проводитимуть спільні інформаційні та контрольно-перевірочні заходи серед роботодавців.
Нагадуємо, за порушення норм податкового законодавства та з питань праці передбачені штрафні санкції. Так, за одного неоформленого працівника доведеться сплатити 10 мінімальних заробітних плат (у 2021 році – 60 тисяч гривень). У разі виявлення повторного порушення штраф зросте до 30 мінімальних зарплат (180 тисяч гривень).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області