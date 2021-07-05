Запорізькі підприємства-водокористувачі поповнили бюджети на 124 мільйони гривень

З початку року компанії і підприємці регіону сплатили до бюджетів усіх рівнів 124 мільйони 600 тисяч гривень рентної плати за спеціальне використання води. Минулорічний рівень надходжень перевищено майже на 12 мільйонів гривень.
Так, від підприємств, установ і організацій до державного бюджету надійшло 68,5 мільйона гривень, до місцевих скарбниць – 56,1 мільйона.
Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники спрямували до бюджетів 61,3 мільйона гривень рентної плати, м. Запоріжжя – 47,2 мільйона, якимівські та приазовські – 973 тисячі, токмацькі та чернігівські – 688 тисяч, мелітопольські та веселівські – 658 тисяч гривень.
Всього на території області нараховується 472 підприємства-водокористувачі.
Нагадаємо, платниками рентної плати за спеціальне використання води є суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області