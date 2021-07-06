«Збереження «Запорізької правди» – це внесок у справу захисту національного інформаційного простору» – Держкомтелерадіо

Державний комітет телебачення і радіомовлення України стурбований рішенням Запорізької обласної ради про припинення діяльності комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» і сподівається на виважений державницький підхід до вирішення проблеми. Про це йдеться у листі, який голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко направив до Запорізької облради 16 червня.
Як відомо, 18 березня депутати Запорізької ради ухвалили рішення про закриття найстарішого видання області, яке виходило протягом більше ніж сто років.
«Депутати вкрили себе ганьбою, тому що фактично знищили клейнод Запорізького краю. Газеті “Запорізька правда” у наступному році виповнилося б 105 років, це єдине україномовне видання регіонального рівня. Депутати знищили це видання, його вже не буде, завдяки рішенню цієї сесії. Я вважаю, що це злочин проти України – те, що трапилося з українськомовною газетою на Запоріжжі. Я нагадую, у нас 200 кілометрів до лінії зіткнення», – прокоментувала це рішення головна редакторка Наталія Зворигіна.
Про нього вона повідомила і під час Всеукраїнської наради редакторів газет, яка пройшла в онлайн-режимі 25 березня, наголосивши: місцевим виданням необхідна підтримка держави. У цій нараді взяли участь представники Уряду, профільного комітету Верховної Ради, міністерств культури та інформаційної політики України та інших державних структур, що вселяло надію на позитивні зміни.
Однак і досі нічого не змінилося ні в історії навколо «Запорізької правди», ні в медійному просторі міста Запоріжжя. Національна спілка журналістів неодноразово висловлювала. Голова НСЖУ Сергій Томіленко звертався з офіційним листом до РНБО та Держтелерадіо, аби вплинути на рішення запорізьких депутатів і зберегти газету. Ситуацію розглядали й під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Через закритість влади від журналістів Запорізький міський голова Володимир Буряк очолив цьогорічний антирейтинг «Вороги преси», який затвердила Національна спілка журналістів України.
Водночас у листі-відповіді голови Держкомітету телебачення і радіомовлення України Олега Наливайка йдеться: «Локальні медіа завжди були й залишаються основним джерелом інформування про життя громад, їх збереження та розвиток сприяє позитивному іміджу та прозорості діяльності органу місцевого самоврядування. Особливу роль відіграють патріотично налаштовані колективи редакцій на теренах прифронтових регіонів. Збереження «Запорізької правди» – видання з багаторічними традиціями – це внесок у справу захисту національного інформаційного простору, боротьби з дезінформацією та маніпулюванням інформацією, забезпечення свободи слова в Україні.
Нагадуємо, що відповідно до вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» одним із способів реформування є вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації».
За матеріалами офіційного сайту Національної спілки журналістів України