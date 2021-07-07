Бюджети запорізьких громад отримали майже сім мільярдів гривень

За шість місяців до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 6 мільярдів 985 мільйонів гривень податків. Це на 1 мільярд 202 мільйони гривень або на 21 відсоток більше, ніж було сплачено роком раніше.
Більшу частину доходів скарбниць сформував податок на доходи фізичних осіб – 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Порівняно з 2020 роком зростання надходжень склало 713 мільйонів або 18 відсотків.
Запорізькі орендарі і власники земель спрямували 828 мільйонів гривень плати за землю, збільшивши відрахування до показників попереднього року на 166 мільйонів або на 25 відсотків. Так, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб бюджети отримали 757 мільйонів, від фізичних осіб – 71 мільйон.
Платники спрощеної системи оподаткування забезпечили 817 мільйонів гривень єдиного податку, що на 155 мільйонів або на 23,5 відсотка більше, ніж у січні-червні минулого року.
За користування надрами підприємства перерахували до скарбниць майже 218 мільйонів гривень рентної плати, це на 172 мільйони більше даних шести місяців 2020 року.
Від роздрібної реалізації підакцизних товарів надійшло 149,5 мільйона гривень акцизного податку та перевищило суму першого півріччя минулого року на 13,6 мільйона або на 10 відсотків.
Крім того, компанії і підприємці забезпечили 87,6 мільйона гривень екологічного податку, 84 мільйони гривень податку на прибуток, 56,6 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області