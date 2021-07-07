Рекрутинг від служби зайнятості: якісно, надійно, оперативно

«Вже більше трьох років фахівці Запорізької служби зайнятості надають роботодавцям та шукачам роботи послуги з підбору персоналу по типу рекрутинга.
Варто уваги, що люди, які не перебувають на обліку, теж користуються інформацією фахівців з рекрутингу, охоче погоджуються на співбесіду з роботодавцем та успішно працевлаштовуються», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Зазначимо, що за 6 місяців 2021 року рекрутерами було укомплектовано більше 80% зі всіх опрацьованих вакансій. Розглянуто 7,4 тис. резюме та проведено 6,5 тис. співбесід з шукачами роботи.
Підприємства Запорізького регіону для забезпечення якісної роботи постійно потребують кадри. І дуже важливо, щоб вакантні посади заповнювались оперативно, а нові працівники відповідали всім вимогам роботодавця.
Шановні роботодавці!
Рекрутер у службі зайнятості здійснює підбір працівників, аналізуючи професійно-кваліфікаційних склад безробітних, використовує інтернет-сайти пошуку роботи, звіти 4-ПН щодо професійного складу працівників, які вивільнятимуться тощо.
Основні переваги метода рекрутингу для роботодавців:
– роботодавець не витрачає час на підбір кандидатів, тому що попередня співбесіда за вимогами роботодавця проводиться рекрутерами;
– не потрібно витрачати кошти, адже подібна послуга надається в центрах зайнятості на безкоштовній основі;
– роботодавцю не обов’язково розміщувати свої вакансії на платних ресурсах, адже він може скористатися онлайн-сервісами та ресурсами служби зайнятості;
– роботодавцю не обов’язково мати в штаті менеджера з підбору персоналу при умові співпраці з центром зайнятості.
Так, у період з січня по червень 2021 року фахівцями відділів та секторів рекрутингу на яких покладені функції роботи по типу рекрутингу Запорізької обласної служби зайнятості було залучено до співпраці 3,3 тис. роботодавців, які надали більше 4тис. вакансій.
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