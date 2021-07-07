Види і відповідальність за шахрайство в Україні

Практично кожен день в новинних зведеннях можна почути про нові факти шахрайства. Напевно, кожен дієздатний чоловік у нашій країні знає, що шахрайство – це злочин, який проявляється в оволодінні будь-якими цінностями обманним шляхом.
З розвитком інформаційних технологій часто такі протиправні дії відбуваються в телефонному режимі або за допомогою мережі Інтернет. І саме в цій сфері довести винність особи і залучити останнього до відповідальності важко, але за допомогою професійного адвоката цілком можливо і навіть необхідно.
Шахрайство в нашій країні – це не тільки кримінально карне діяння. Якщо шахрайство використовувалося для заволодіння чужим майном, але в незначному розмірі (дрібна крадіжка), можлива і адміністративна відповідальність за ст. 51 КУпАП.
Але згідно зі статистикою, частіше зустрічаються кримінальні правопорушення.
Види шахрайства
Якщо говорити про інструменти скоєнні такого злочину, то умовно шахрайство можна розділити на наступні групи:
- У телефонному режимі.
- Офлайн (при особистій зустрічі, за допомогою відправлення записок, листів і т. П.).
- Онлайн (для цього використовуються соціальні мережі, всілякі месенджери).
Також шахрайство можна класифікувати на 2 великі групи за способом реалізації злочинного наміру:
- Обман. Таким способом відбувається безліч злочинів. Обман може виражатися в явному надання неправдивих відомостей про товари, послуги, вид діяльності. Такі злочини скоюються і в реальному житті, і з використанням інформаційних технологій. Наприклад, людині надходить телефонний дзвінок, нібито від співробітника банку. Йому пропонують надати відомості про свій рахунок, в т. ч. і ту інформацію, яка є конфіденційною і не підлягає розголошенню. В іншому випадку говорять, що карта буде заблокована.
- Зловживання довірою. Шахраями вступають люди, які перебувають у дружніх, родинних відносинах. Одним з найбільш поширених видів кримінальних правопорушень, є укладення договорів з людьми похилого віку, часто самотніми. Шахрай «втирається в довіру», обіцяє доглядати, надавати матеріальну допомогу за винагороду, наприклад, квартиру або будинок. Після укладення договору останній просто зникає. З одного боку – все законно, а з іншого – злочинець заволодів майном шляхом вчинення шахрайства через зловживання довірою потерпілого.
Кримінальна відповідальність за шахрайство
Відповідальність за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена статтею 190 Кримінального кодексу. законодавець дає чітке визначення такого злочину – заволодіння майном, що належить іншій особі, шляхом вчинення обманних дій або зловживання довірою.
Таке діяння належить до числа кримінально караних за наявності таких ознак:
- наміру, тобто скоєння злочину планувалося заздалегідь, і злочинець знав і передбачав настання певних наслідків;
- мети – протиправного заволодіння цінностями або майном іншої особи;
- відсутність взаємної вигоди між злочинцем і потерпілим;
- потерпілий свідомо був обманутий.
Мінімальна сума збитку для притягнення особи до кримінальної відповідальності повинна становити не менше 0,2 неоподатковуваних мінімуми доходу громадян. Якщо ця сума менше, навіть на кілька копійок, винний притягують до адміністративної відповідальності за ст. 51 КУпАП.
За вчинення шахрайства в Україні передбачені різні заходи покарання – від штрафів до обмеження волі.
Якщо злочином заподіяно значну майнову шкоду, в т. Ч. У великому і особливо великому розмірах, або вчинення протиправного діяння спричинило тяжкі наслідки, винна особа може бути засуджена судом до позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Якщо ви стали жертвою шахраїв або вас звинувачують в скоєнні такого діяння, обов’язково звертайтеся до адвоката для отримання професійної консультації і надання правової допомоги.Джерело: https://turii.com.ua/ru/otvetstvennost-za-moshennichestvo-v-ukraine/