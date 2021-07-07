За перше півріччя запоріжці сплатили до держбюджету 5,5 мільярда гривень

Упродовж січня-червня запорізькі платники податків направили до державного бюджету 5 мільярдів 512 мільйонів гривень. Рівень надходжень до аналогічного періоду минулого року зріс на 30 відсотків, додатково скарбниця отримала 1 мільярд 275 мільйонів гривень.
Так, підприємства і підприємці регіону спрямували до держбюджету 2 мільярди 253 мільйони гривень податку на додану вартість, що на 427,7 мільйона гривень або на 23 відсотки більше, ніж торік.
Також з початку року надійшло 1 мільярд 533 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з 2020 роком сплачена сума збільшилась на 237,7 мільйона гривень або на 18 відсотків.
Запорізькі компанії і організації перерахували до бюджету майже 543 мільйони гривень податку на прибуток, це на 130 мільйонів або на 32 відсотки більше минулорічних показників.
Крім того, доходи скарбниці сформували рентна плата за користування надрами – 507 мільйонів гривень, військовий збір – 385 мільйонів гривень, екологічний податок – 134 мільйони гривень, рентна плата за спеціальне використання води – 56,5 мільйона гривень тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області