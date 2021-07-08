Запоріжці спрямували до державного бюджету 385 мільйонів гривень військового збору

У першому півріччі платники податків Запорізької області направили до державного бюджету 385 мільйонів гривень військового збору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились майже на 68 мільйонів гривень або на 21 відсоток.
Цього року середньомісячна сплата зросла на 11 мільйонів і склала понад 64 мільйони.
Лише у червні до бюджету перераховано 72,7 мільйона гривень військового збору, це 13 мільйонів гривень більше, ніж торік.
З початку року суб’єкти господарювання і мешканці м. Запоріжжя спрямували до скарбниці 202,3 мільйона гривень, від енергодарських, кам’янсько-дніпровських та великобілозерських платників надійшло 56 мільйонів, мелітопольських та веселівських – 33,2 мільйона, бердянських і приморських – 25 мільйонів, пологівських, більмацьких та розівських – 12,2 мільйона, оріхівських та гуляйпільських – 11,4 мільйона, василівських та михайлівських – 11 мільйонів, вільнянських та новомиколаївських – 11 мільйонів тощо.
Усього в регіоні нараховується 41 208 платників військового збору.
Нагадаємо, військовий збір, ставка якого становить 1,5 відсотка, утримується з доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області