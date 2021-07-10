Ринок праці Запорізької області

Станом на 09 липня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,3 тис. осіб, з них 10,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 09 липня 2021 року – 1875 одиниць (у м. Запоріжжі – 1241 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).
З початку липня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 111 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштована 83 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.