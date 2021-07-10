Служба пробації Запоріжжя: ефективна система роботи з правопорушниками

Суть пробації, яка виникла понад 200 років тому і продовжує вдосконалюватися в усьому світі як система кримінально-правового реагування не лише альтернативна позбавленню волі, але й більш ефективна з точки зору реабілітації правопорушників та створення у них готовності жити, не вчиняючи правопорушень.Пробація України є системою, яка починає працювати з особою на етапі судового розгляду і після винесення покарання, яке відбувається без ізоляції від суспільства. При цьому система пробації забезпечує не лише контроль за виконанням обов’язків, покладених судом, але й надає необхідні консультації та допомогу для створення готовності особи жити, не вчиняючи правопорушень.Сьогодні можна говорити про те, що система пробації демонструє хороший рівень ефективності. Кількість клієнтів пробації Запорізької області за чисельністю (понад 4 тис.) на сьогодні перевищує кількість осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань (3697). Пробація державі обходиться в 10-12 разів дешевше, ніж позбавлення волі.З початку 2021 року через органи пробації Запорізької області пройшло 4758 осіб, які відбували кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Повторні злочини під час відбування покарання вчинили 56 осіб (1,2%).У поточному році на виконання уповноваженим органам з питань пробації надійшло 384 ухвал про складання досудової доповіді, складено 334 таких доповідей і сьогодні майже всі суди запрошують цей документ. У 85% випадків думка персоналу пробації збігається з рішенням суду щодо доцільності застосування альтернативних видів покарань. Такі показники свідчать про сприйняття служби пробації як повноцінного гравця кримінального процесу.Крім досудової доповіді діє пенітенціарна пробація – надання підтримки та допомоги у вирішенні соціально-побутових питань засуджених, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі, для підвищення результатів їх соціальної реабілітації та запобігання нових злочинів. Так, з початку цього року надано сприяння у вирішенні питань підготовки до звільнення: у пошуку місця проживання – 156 (54 %) осіб; працевлаштування – 155 (91%) осіб; соціального патронажу – 90 (83 %) осіб; влаштування до спеціальних установ для звільнених засуджених віком старше 35 років після звільнення – 18 (75%).Нині працівники органів пробації застосовують пробаційні програми для роботи з клієнтами пробації, обов’язок пройти які може покладатися судами на осіб, звільнених від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі з іспитовим терміном («Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення», «Формування життєвих навичок»). На сьогодні до пробації надійшли на виконання 44 судових рішень з обов’язком виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, із них вже проведено 24 програм.Ефективність демонструє і система ювенальної пробації, спрямована на якнайкраще забезпечення інтересів дитини, яка перебуває у конфлікті із законом. За моделлю центра ювенальної пробації, розробленого та відпілотованого спільно з канадськими фахівцями, у м. Запоріжжі та м. Мелітополі створено 2 центри ювенальної пробації, 1 з яких облаштовано за підтримки Уряду Канади. По обліку центрів ювенальної пробації у поточному році пройшло 13 підлітків. У цілому по обліку пробації Запорізької області 2021 року пройшло 47 неповнолітніх, які під час перебування на пробації нові злочини не вчинили, що свідчить про ефективність моделі центрів ювенальної пробації.Служба пробації Запорізького регіону щороку вдосконалює свою роботу та бере нові орієнтири щодо виконання альтернативних тюремному ув’язненню покарань, таким чином, щоб створити відповідне середовище, де суб’єкт пробації був би готовий жити, не вчиняючи повторних правопорушень. Адже головне завдання пробації – підвищення безпеки суспільства завдяки забезпеченню виконання покарань в громаді та запобігання новим злочинам.
Філія Центру пробації в Запорізькій області
Служба пробації Запоріжжя: ефективна система роботи з правопорушниками
Суть пробації, яка виникла понад 200 років тому і продовжує вдосконалюватися в усьому світі як система кримінально-правового реагування не лише альтернативна позбавленню волі, але й більш ефективна з точки зору реабілітації правопорушників та створення у них готовності жити, не вчиняючи правопорушень.Пробація України є системою, яка починає працювати з особою на етапі судового розгляду і після винесення покарання, яке відбувається без ізоляції від суспільства. При цьому система пробації забезпечує не лише контроль за виконанням обов’язків, покладених судом, але й надає необхідні консультації та допомогу для створення готовності особи жити, не вчиняючи правопорушень.Сьогодні можна говорити про те, що система пробації демонструє хороший рівень ефективності. Кількість клієнтів пробації Запорізької області за чисельністю (понад 4 тис.) на сьогодні перевищує кількість осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань (3697). Пробація державі обходиться в 10-12 разів дешевше, ніж позбавлення волі.З початку 2021 року через органи пробації Запорізької області пройшло 4758 осіб, які відбували кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Повторні злочини під час відбування покарання вчинили 56 осіб (1,2%).У поточному році на виконання уповноваженим органам з питань пробації надійшло 384 ухвал про складання досудової доповіді, складено 334 таких доповідей і сьогодні майже всі суди запрошують цей документ. У 85% випадків думка персоналу пробації збігається з рішенням суду щодо доцільності застосування альтернативних видів покарань. Такі показники свідчать про сприйняття служби пробації як повноцінного гравця кримінального процесу.Крім досудової доповіді діє пенітенціарна пробація – надання підтримки та допомоги у вирішенні соціально-побутових питань засуджених, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі, для підвищення результатів їх соціальної реабілітації та запобігання нових злочинів. Так, з початку цього року надано сприяння у вирішенні питань підготовки до звільнення: у пошуку місця проживання – 156 (54 %) осіб; працевлаштування – 155 (91%) осіб; соціального патронажу – 90 (83 %) осіб; влаштування до спеціальних установ для звільнених засуджених віком старше 35 років після звільнення – 18 (75%).Нині працівники органів пробації застосовують пробаційні програми для роботи з клієнтами пробації, обов’язок пройти які може покладатися судами на осіб, звільнених від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі з іспитовим терміном («Попередження вживання психоактивних речовин», «Подолання агресивної поведінки», «Зміна прокримінального мислення», «Формування життєвих навичок»). На сьогодні до пробації надійшли на виконання 44 судових рішень з обов’язком виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою, із них вже проведено 24 програм.Ефективність демонструє і система ювенальної пробації, спрямована на якнайкраще забезпечення інтересів дитини, яка перебуває у конфлікті із законом. За моделлю центра ювенальної пробації, розробленого та відпілотованого спільно з канадськими фахівцями, у м. Запоріжжі та м. Мелітополі створено 2 центри ювенальної пробації, 1 з яких облаштовано за підтримки Уряду Канади. По обліку центрів ювенальної пробації у поточному році пройшло 13 підлітків. У цілому по обліку пробації Запорізької області 2021 року пройшло 47 неповнолітніх, які під час перебування на пробації нові злочини не вчинили, що свідчить про ефективність моделі центрів ювенальної пробації.Служба пробації Запорізького регіону щороку вдосконалює свою роботу та бере нові орієнтири щодо виконання альтернативних тюремному ув’язненню покарань, таким чином, щоб створити відповідне середовище, де суб’єкт пробації був би готовий жити, не вчиняючи повторних правопорушень. Адже головне завдання пробації – підвищення безпеки суспільства завдяки забезпеченню виконання покарань в громаді та запобігання новим злочинам.