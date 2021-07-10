У Запоріжжі просто неба піснями відзначатимуть день народження Віктора Берковського

Пам’ять відомого земляка – запорізького барда Віктора Берковського його прихильники за ініціативи артистів Народного театру авторської пісні Олени Алексєєвої вшанують концертом просто неба біля меморіальної дошки на будинку по пр.Металургів, 3, де колись він проживав.
У програмі прозвучать пісні Майстра у виконанні артистів Народного театру авторської пісні Олени Алексєєвої, тріо «Неслыханная прибыль», а також відомих авторів і виконавців бардівської пісні Михайла Троєпольського, Вадима Гефтера, Олега Попенка, Юрія Філіпова, Сніжанни та Олександра Казаріних.
Захід за підтримка ПК «Титан» відбудеться 14 липня. Початок о 18.00.