«Рідний край» – для читачів усієї області

Газету «Рідний край» можна передплатити у будь-якому відділенні поштового зв’язку Запорізької області. І листоноші носять районку. Як правило, ці передплатники – вихідці із нашого Ріднокраю (Більмацької, Смирновської та Комиш-Зорянської громад). «Рідний край» передплачують у Запоріжжі, Вільнянському, Розівському, Пологівському і Токмацькому районах (у старих межах).
На території області наше видання доставляють і два пересувні відділення (ПВПЗ-5 і ПВПЗ-16). На даний момент редакція ще не має повної інформації, які села і селища області обслуговують саме 5 і 16 пересувні відділення!
Шановні земляки! Повідомте своїм родичам, котрі мешкають в інших районах і містах Запорізької області, що вони можуть передплатити для себе «Рідний край» за місцем проживання!
Редакція газети «Рідний край».