Запорізькі фінансові установи сплатили з депозитних процентів понад 22 мільйони гривень

Запорізькі фінансові установи сплатили з депозитних процентів понад 22 мільйони гривень

За шість місяців банківські та інші фінансові установи Запорізької області спрямували до державного бюджету 22 мільйони 588 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб з процентів за депозитами своїх вкладників.

Лише у червні державна скарбниця отримала 3,5 мільйона гривень ПДФО.

Найбільші суми з початку року перерахували суб’єкти господарювання обласного центру – 22,4 мільйона гривень, мелітопольські та веселівські – 199 тисяч гривень тощо.

Нагадаємо, до пасивних доходів, які оподатковуються, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок і проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках та інші.

Ставка податку складає 18 відсотків до бази оподаткування. Податковим агентом під час нарахування процентів є банківська або інша фінансова установа. Податок на доходи фізичних осіб сплачується до бюджету у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем, в якому було нараховано дохід.

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Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка