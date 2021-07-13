В Запорізькій області найбільший в Україні рівень укомплектування вакансій

За січень-червень 2021 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 39,6 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 10,3% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2021 року 13,2 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 11,7 тис. безробітних, з них 100 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб та 223 безробітних – учасників АТО/ООС. З початку року 28 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 15 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 832 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 1725 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 липня 2021 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 13,7 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 липня 2021 року становила 1937 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – продавці, водії, кухарі, електромонтери, медсестри, електрогазозварники, токарі, офіціанти, слюсарі, охоронники та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів та менеджерів з відповідним досвідом роботи.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Фахівці служби зайнятості тісно співпрацюють з роботодавцями аби вчасно та якісно задовільнити їх кадрові потреби. Саме тому в Запорізькій області найбільший по Україні рівень укомплектування вакансій – 83,7%. Тобто, звернувшись до центру зайнятості за підбором працівників, роботодавець може бути впевненим у вирішенні своїх кадрових питань».
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47