Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №28 від 15-21.07.21

Друзі! У четвер, 15 липня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Раді вам повідомити, що нарешті у справі боротьби запорізької громади за свою газету кріпне реальна надія на відродження нашого клейноду.
Держкомтелерадіо закликає депутатів обласної ради зберегти «Запорізьку правду» для запоріжців і таким чином зробити свій внесок у захист національного інформаційного простору. Як обласна рада відреагує на ТАКЕ звернення? Щойно ми отримаємо якусь інформацію, негайно повідомимо її у найближчому випуску газети «ПравдаЗП»
Тож із сподіваннями на краще продовжуємо лупати цю скалу.
А газета «ПравдаЗП» і надалі виходитиме як волонтерський проект громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», допоки ми не відновимо справедливість. Тож підтримуйте нас всі люди доброї волі, яким не байдуже доля України!
Зробити свій донат кожен небайдужий до долі газети може просто на сайті нашого видання https://zp-pravda.info, натиснувши у правому верхньому кутку головної сторінки кнопку «Допомогти виданню».
Віднедавна на Інтернет-порталі нашої газети ПравдаЗП за посиланням https://zp-pravda.info працює он-лайн радіо.
Переважна більшість трансляцій присвячена творчості місцевих вокальних колективів і солістів.
Передбачаємо з часом суттєво розширити коло виконавців. А також транслювати подкасти бесід з митцями, підприємцями, видатними людьми нашого краю.
Долучайтесь до кола наших друзів. Читайте нашу газету і слухайте наше радіо.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Триває передплата на друге півріччя 2021-ого року. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплатудо 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку, подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіївні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон (обов’язково!!!).
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на півроку 2021 року з будь-якого місяця.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Дня металургів і гірників.
Це свято всього нашого регіону! Адже на Запоріжжі ще й досі існує потужний металургійний комплекс і гірничо-видобувне виробництво. Тож шануймося, бо ми ж того варті!
У нинішньому випуску ми розкажемо про таке:
16 липня – новий етап втілення мовного закону. На які нововведення очікувати?
Деталі про ці та інші факти і події шукайте в нашій рубриці «Події.Факти.Коментарі».
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про ідеї, які нас окриляють, та про події, що нас захоплюють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Тотальна діджиталізація: виклики і здобутки. Як цифровізація може забезпечити зростання економіки? Про це читайте в ексклюзивному інтерв’ю в Віце-прем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова
Спонукаємо замислитися наших читачів про уроки, які подає нам життя та історія
Повага до гідності: формальність чи фундамент української освіти? Відповідь шукайте у роздумах Сергія Бурова, правозахисника, директора Освітнього дому прав людини, у нашій рубриці «Думки вголос».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Зокрема, конкретизуємо, у чому саме полягає Земельна реформа і як нею можна скористатися пересічним громадянам.
У традиційній рубриці «Дивина тижня» дізнайтесь про…дивне пташеня. Про що саме йдеться? Читайте «ПравдаЗП»
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), у стаціонарних відділеннях Укрпошти або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.