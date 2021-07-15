Фахівці органів пробації навчилися протидіяти кіберзлочинності та експлуатації дітей

18 співробітників органів пробації філії Центру пробації в Запорізькій області отримали сертифікати про проходження навчання на онлайн-вебінарах з протидії кіберзлочинності та експлуатації дітей.
В рамках проєкту «Комплексна програма протидії кіберзлочинності та експлуатації дітей (як однієї із форм торгівлі людьми) серед шкільної молоді Запорізької області», який реалізується Благодійним фондом «Посмішка дитини» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, з 30 листопада по 5 грудня 2020 року працівники органів пробації пройшли навчання за темами:
- Попередження торгівлі людьми та експлуатації дітей в кіберпросторі
- Інтерактивні методи навчання. Особливості офлайн та онлайн роботи
- Особливості роботи працівників Національної поліції та інших спеціалістів з дітьми, які постраждали від насильства
- Розмежування продукції еротичного та порнографічного характеру, в тому числі дитячої порнографії
- Практичні аспекти надання допомоги дітям, постраждалим від торгівлі людьми
- Презентація інтерактивного уроку для дітей з урахуванням вікової психології.
Починаючи з грудня 2020 року співробітники пробації, які пройшли навчання, проводять інформаційні зустрічі з учнівською молоддю та неповнолітніми клієнтами пробації в інтерактивному форматі з метою підвищити обізнаність шкільної молоді Запорізької області про існуючі небезпеки та ризики у цифровому просторі, що можуть призвести до вербування та подальшої експлуатації.
Філія Центру пробації в Запорізькій області