Що таке світлодіодний екран

Використання
На сьогоднішній день led екран — це найефективніший спосіб донесення інформації до споживача. Такі екрани використовуються:
- в торгових центрах;
- в спортивних і концертних залах;
- в театрах;
- на вокзалах та аеропортах;
- в телестудіях.
Широке застосування світлодіодні екрани отримали при вуличному використанні як: рекламні носії, дорожні знаки, інформаційні табло.
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Основні переваги
- Відображення будь-візуальної інформації (відео, текст, картинки, графіка, таблиці).
- Висока яскравість і контрастність дозволяють використовувати світлодіодний екран при яскравому сонячному освітленні.
- Вуличне застосування завдяки стабільності роботи в широких діапазонах температур від – 60 до + 60 градусів і підвищеного ступеня захисту від зовнішніх впливів.
- Модульна структура і допоміжні пристрої дозволяють отримати екран будь-якого розміру, з будь-яким співвідношенням сторін.
- Висока надійність та ремонтопридатність, термін служби світлодіодів становить до 100 000 годин.
- Висока якість. Нині використовуються екрани як для приміщень, так і для вулиці.
- Різні інтерфейси управління: LAN (Ethernet), Оптоволокно, Wi-Fi, USB, HDMI, DVI і т. д.
- Не потребує додаткових витратних матеріалів та робочої сили на створення нової реклами, порівняно з рекламними щитами (білбордами) та банерами.
Завдяки своїм перевагам, світлодіодні екрани набули широкого застосування у всіх областях, де використовуються засоби відображення візуальної інформації.
На що потрібно звернути увагу
При пошукові варіантів світлодіодного екрана часто зустрічаються такі терміни, як крок пікселя та дистанція впевненого сприйняття.
Крок пікселя — це відстань між центрами сусідніх мінімальних елементів зображення світлодіодного екрана (найчастіше елемент зображення складається з одного світлодіода), яка вимірюється в міліметрах. Чим менше крок пікселя, чим вище роздільна здатність світлодіодного екрана (більше пікселів на екрані) на тій же площі, відповідно, вище якість зображення.
Дистанція впевненого сприйняття — це відстань від екрана до глядача, коли на екрані відображається чітке зображення, без видимих проміжків між пікселями. Найчастіше це стосується відео і картинок.
Наприклад, немає сенсу встановлювати світлодіодний екран з кроком пікселя 5 мм, якщо його буде розміщено на відстані понад 10 м від глядача. Особливої різниці в якості зображення буде непомітно, а вартість екрану і енергоспоживання помітно збільшаться. Також не варто монтувати екран з кроком 10 мм в приміщенні, де максимальна відстань видимості становить 3 метри від екрану до глядача. Зображення в даному випадку вийде «зернистим» і не привертатиме уваги.
Розмір екрану та співвідношення сторін
Одною з основних переваг світлодіодних екранів є відсутність обмеження в розмірах, як за висотою, так і за шириною. В основному розміри визначаються місцем установки з обмеженим простором, і бюджетом замовника. Мінімальна рекомендована роздільна здатність екрану за шириною — 320 пікселів. Виходячи з висоти і обраного формату, задається висота. На сьогоднішній день найпоширеніший формат екрану зі співвідношенням сторін 16 : 9. Тобто для такого формату мінімальна рекомендована роздільна здатність екрану становить 320 × 192 пікселів. Оскільки даний формат затребуваний, то знайти готовий відеоконтент під нього достатньо просто, оскільки більшість відеороликів випускається з роздільною здатністю FULL HD (1920 × 1080) пікселів. Зображення на екрані займає всю площу, без спотворення.