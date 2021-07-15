«Запорожці» з’їжджаються до Києва

17 липня з 12 до 15 години дня на диво вітчизняного автобудування можна буде подивитися у центрі столиці – біля Палацу Спорту. У статичній виставці візьмуть участь кілька десятків автомобілів ЗАЗ з усієї України. Відвідати виставку можна безкоштовно.
Виставка автівок присвячена 20-річчю існування Київського клуба любителів марки ЗАЗ.
Перші автомобілі марки ЗАЗ-965 зійшли з конвейєера запорізького автомобільного заводу “Коммунар” в 1960 році та вироблялися до 1969 році. За цей період автомобіль змінив деякі деталі дизайну – вигин капоту, повітряпроводи моторного відсіку і розміщення бокових підфарників. На виставці можна буде побачити автівки, які зберігли оригінальний вигляд, а також тюнінговані варіанти “Запорожців”..
Значну частину експозиції складуть більш пізні моделі автомобіля ЗАЗ (ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968М). Останній “Запорожець” зійшов з конвейєра у 1994 році.
“Ми вважаємо важливим завданням популяризацію історії українського автобудування. Те, що “Запорожець” випускався понад 30 років, показує затребуваність невеликих автомобілів у українців. Перевагою цих автомобілів є висока прохідність за рахунок високого дорожнього просвіту та їх легкості (маса ЗАЗ-965 без спорядження лише 600 кг). Звісно, за характеристиками швидкості, комфорту та економічності “Запорожці” поступаються сучасним авто. Однак вони мають ті риси, за які ми їх обрали. Це автівка для душі. Вона дозволяє поринути у інший час, коли майже кожен автовласник був “майстром на всі руки” та знав, як доглядати та лагодити свого “залізного коня”, – Михайло Шолом, президент Київського ЗАЗ клубу.