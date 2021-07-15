Зібралась співуча родина

На спеціально облаштованій сцені у парку біля центру культури і дозвілля у середмісті селища Більмака відбувся міжрегіональний фестиваль “Із прабатьківських криниць”. На нашій більмацькій землі він пройшов уже десятий раз! Фольклорне свято розпочала солістка Людмила Суржа. Вона виконала пісню “Завітайте в Україну”.
Ведучі Володимир Донець й Оксана Івахнова сердечно поздоровили учасників ювілейного міжрегіонального фестивалю творчості:
– Доброго святкового дня, дорога співуча родино!
Під урочисті фанфари на сцену запросили керівників самодіяльних колективів із Пологівщини, Бердянщини, Більмаччини, Чернігівської, Смирновської та Комиш-Зорянської громад. Юні танцівниці ансамблю “Юнона” вручили їм короваї на вишитих рушниках. Із вітальним словом виступив Більмацький селищний голова Борис Ковальчук. Народний самодіяльний театр “Сіячі” виконав оригінальні українські пісні.
В образі матері України на сцену вийшла Оксана Івахнова і виголосила патріотичні вірші роетів-класиків про Батьківщину, рідну землю. Під мелодію “Запорізького маршу” композитора Євгена Адамцевича наші місцеві парубки у козацьких одностроях розповіли про славну Січ, про подвиги захисників української землі, про легендарних гетьманів та кошових отаманів, про прагнення нашого народу до волі, про довгий шлях неньки України до Незалежності.
Фестиваль народної творчості “Із прабатьківських криниць” приурочено до 30-річчя Незалежності України. До цього ювілею буде ще низка свят й урочистостей! Ось чому така нині увага до ключових віх в історії нашої Вітчизни.
Патріотичні пісні прозвучали у виконанні народного хору “Гетьман”. Потім слово мала директор центру культури і дозвілля Людмила Суржа. Вона щиро вздоровила учасників фестивалю і вручила диплом та сувеніри художньому керівнику і диригенту хору Олександрові Родіонову.
До речі, згодом такі ж відзнаки одержали й інші творчі колективи. Цю почесну місію виконали культпрацівники Оксана Івахнова, Володимир Донець та Ніна Панченко…
Під час фестивалю діяли атракціони, стрілецький тир. Малеча ласувала солодкою ватою, морозивом. Діяла святкова виїзна торгівля. Бажаючі могли оглянути виставку майстрів декоративно-прикладного мистецтва, організували і майстер-класи.
Учасників фестивалю і глядачів безкоштовно пригощав козацькою кашею та кулішем Сергій Кльованик. Скромний краянин сказав лише, що він працює у ПП “Бізон”.
Пісні глядачам дарували солісти Віктор Підсадній, Олександра Марюха, Олена Романщак, Олена Нікітіна, Ніна Панченко, Валентина Пашко, Анастасія Романщак, Анжеліка Самойленко, Дар’я Оверченко…
Виступили фольклорніансамблі “Цілюще джерело”, “Гусарочка”, “Народичі”, а також тріо у складі Таїсії Слабишевої, Катерини Квашневської, Анни Славної, дует – Микола Галюк і Тетяна Міщенко, вокальний ансамбль “Мелоді-Кідс”, колективи “Горлиця”, “Сузір’я” та інші. Танці виконали хореографічні ансамблі “Юнона”, “Фантазія” та інші.
Після фестивалю свої таланти демонстрували солістки Людмила Суржа, Олександра Марюха, Ніна Панченко, Олена Романщак і творчі колективи Більмацького центру культури і дозвілля.
На завершення свята у парку зібралася сила-силенна глядачів, люди приїхали з багатьох населених пунктів усього району
Фіналом було фаєр-шоу. Відомий меценат Олександр Машинський запросив артистів оригінального жанру із Запоріжжя (театр вогню “Інкогніто”). Ювілейний десятий фестиваль залишив найяскравіші враження у більмаківців та гостей нашого містечка.
Костянтин
ПРИЧИНЕНКО, головний редактор газети «Рідний край»(Більмаччина)
Фото автора.