Фахівці Держпродспоживслужби встановили факти обважування в мережі м’ясних магазинів

Останнім часом, до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області надходять чисельні скарги від споживачів стосовно обрахунку за придбані товари в одній із мереж м’ясних магазинів.
В ході розгляду звернень спеціалістами управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби області були здійснені позапланові перевірки дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів в частині обрахунку при реалізації м’ясних та ковбасних товарів в цій мережі магазинів у місті Запоріжжя.
Під час перевірок вищезазначених магазинів були зафіксовані порушення ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів, а саме: встановлені факти обважування та обрахунку споживачів за рахунок реалізації продукції не повною вагою.
Так, при перевірці на контрольних вагах точності ваги придбаного свіжого м’яса було встановлено невідповідність на 100 грам (з кілограму придбаного м’яса). Сума обрахунку склала 15 грн при покупці 1 кг. свіжого м’яса.
За результатами перевірок до продавців магазинів застосовані адміністративні штрафи, передбачені ст. 155-2 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тож звертаємо увагу споживачів, що якщо у вас виникли сумніви щодо правильності зважування товару, використовуйте контрольні ваги, які повинні розміщуватися в окремо відведеному та доступному місці. Також при покупці товару вимагайте розрахунковий документ.
Якщо ж ваші права порушені, ви можете подати скаргу до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 105а.). Також можна зателефонувати за номером 228-04-53. При цьому, просимо надати ПІБ суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність в магазині, адресу магазину та по-можливості – копію чеку за придбаний товар.
Якщо при розгляді скарги буде підтверджено факт обважування працівником торгівлі, це є підставою для звернення споживача до суду для захисту своїх прав і законних інтересів з можливістю вимоги відшкодування моральної шкоди.
Прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області