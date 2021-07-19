Фандомна здибанка збирає друзів

24 липня о 15:00 розпочнеться Фандомна Здибанка, яка пройде у Запорізькому Обласному Центрі Молоді, за адресою вул. Патріотична 49 (внизу площі Фестивальної).
Фандомна Здибанка це мініфестиваль який об’єднує в собі сучасні молодіжні рухи фанатської творчості різних спрямувань.
На Фандомній Здибанці будуть:
– Конкурс Косплею
Запрошуємо всіх шанувальників косплею подивитися на виступи і якщо пощастить поспілкуватися з косплеєрами.
– Конкурс K-pop Cover Dance
Запрошуємо фанатів K-POP повболівати за своїх найулюбленіших каверденсерів, а також, якщо залишиться ще час, потанцювати на рандомі.
– Алея творців
Де будуть представлені найрізноманітніші дрібнички та вироби фанатської творчості від запорізьких творців, по вашим улюбленим шоу, аніме, іграм та іншим фандомам.
– Мінівиставка Фанарту
Де ви зможете подивитися на роботи зі своїми улюбленими персонажами від молодих запорізьких художників.
– Лекційний Стіл Крафту
Де ви зможете розпитати майстрів про секрети виготовлення Крафту для косплею і не тільки.
– Лекційний Стіл Настільних Ігор
Де ви зможете познайомитися з правилами ігор в різні варґейми.
– Лекційний Стіл Історичної Реконструкції
Де ви зможете зустрітися з персонажами з різних історичних епох.
ЧЕКАЄМО З НЕТЕРПІННЯМ НА ВАС!
ВХІД ВІЛЬНИЙ!
Захід проводиться за підтримки “Запорізького обласного центру молоді”