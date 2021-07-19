Фандомна здибанка збирає друзів

Фандомна здибанка збирає друзів

24 липня о 15:00 розпочнеться Фандомна Здибанка, яка пройде у Запорізькому Обласному Центрі Молоді, за адресою вул. Патріотична 49 (внизу площі Фестивальної).

Фандомна Здибанка це мініфестиваль який об’єднує в собі сучасні молодіжні рухи фанатської творчості різних спрямувань.

На Фандомній Здибанці будуть:

– Конкурс Косплею

Запрошуємо всіх шанувальників косплею подивитися на виступи і якщо пощастить поспілкуватися з косплеєрами.

– Конкурс K-pop Cover Dance

Запрошуємо фанатів K-POP повболівати за своїх найулюбленіших каверденсерів, а також, якщо залишиться ще час, потанцювати на рандомі.

– Алея творців

Де будуть представлені найрізноманітніші дрібнички та вироби фанатської творчості від запорізьких творців, по вашим улюбленим шоу, аніме, іграм та іншим фандомам.

– Мінівиставка Фанарту

Де ви зможете подивитися на роботи зі своїми улюбленими персонажами від молодих запорізьких художників.

– Лекційний Стіл Крафту

Де ви зможете розпитати майстрів про секрети виготовлення Крафту для косплею і не тільки.

– Лекційний Стіл Настільних Ігор

Де ви зможете познайомитися з правилами ігор в різні варґейми.

– Лекційний Стіл Історичної Реконструкції

Де ви зможете зустрітися з персонажами з різних історичних епох.

ЧЕКАЄМО З НЕТЕРПІННЯМ НА ВАС!

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

Захід проводиться за підтримки “Запорізького обласного центру молоді”

Анонси та події