ЗАПОРІЗЬКА ТПП ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ В ВЕБІНАРАХ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ

Запорізька торгово-промислова палата разом із провідними українськими експертами продовжує серію безкоштовних навчально-консультаційних заходів для бізнесу, що реалізується за проєктом «Антикризова платформа «Єднаємо бізнес Запорізького регіону – перемагаємо кризу разом!» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Нагадаємо, минулого року понад 500 учасників взяли участь у двох навчальних марафонах. Проєкт викликав зацікавлення серед запорізьких підприємців, став джерелом корисної практичної інформації, відтак продовжуємо вивчати нові актуальні бізнес-теми. Долучайтесь!
Програми вебінарів розраховані на представників мікро-, малого та середнього бізнесу Запорізької області, органи місцевого самоврядування, що працюють з підприємцями, громадські організації. Цього разу окремі тематичні блоки спрямовані у першу чергу на компанії, що спеціалізуються на переробці агропродукції, представників харчової, машинобудівної, туристичної галузей.
Онлайн-заходи стартують 20 липня і триватимуть до вересня включно.
Зокрема, вебінари присвячені таким темам:
- Юридичні аспекти діджиталізації бізнесу: ризики і перспективи.
- Оподаткування промислової нерухомості у ФОП: права та пільги.
- Харчове законодавство в ЄС та Україні.
- Експорт харчової продукції.
- Експорт продукції за допомогою світових електронних майданчиків. Особливості пошуку контрагентів у Європі, Африці, Азії, Америці.
- Фінмоніторинг. Державна підтримка стартапів.
- Діджиталізація промислових МСП: програма дій для керівників підприємств.
- Система керування виробничими КРІ як шлях до контролю фінансово-економічних показників.
- Тренди туризму-2021 в Україні і світові. Туристичний продукт, маркетинг і стратегія в туризмі.
- Особливості ведення діяльності, оподаткування, документування турагентств.
Серед спікерів та спікерок:
- Олександр ПОЛІВОДСЬКИЙ, адвокат, партнер правничої фірми «Софія»;
- Мілітина ВЕЛИКА, керівниця ТОВ «АК «Бухгалтер»;
- Олеся ПРІСС, д.т.н, професорка, завідувачка кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету;
- Євгенія ЛИТВИНОВА, президентка, СЕО, аналітикиня Клубу експортерів України;
- Олександр ЮРЧАК, генеральний директор Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України;
- Тетяна ГОНЧАРЕНКО, співвласниця першої онлайн-школи для готельєрів «BeeSmart. Точка злету!», голова Громадської ради при Управління туризму Львова;
- Володимир СТЕПАНЕНКО, генеральний директор «Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області».
Найближчі заходи:
20 липня – Оподаткування промислової нерухомості у ФОП: права та пільги. Спікерка вебінару: Мілітина Велика, керівниця ТОВ «АК «Бухгалтер». Початок об 11.00.
21 липня – Діджиталізація бізнесу: проблеми, ризики та перспективи. Юридичні аспекти. Спікер вебінару: Олександр Поліводський, адвокат, партнер правничої фірми «Софія». Початок об 11.00.
27-29 липня – Харчове законодавство ЄС. Належна сільськогосподарська практика. Експорт харчової продукції. Спікерка вебінару: Олеся Прісс, д.т.н, професорка, завідувачка кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету.
2-3 серпня – Експорт продукції українського виробництва за допомогою популярних світових електронних майданчиків. Спікерка вебінару: Євгенія Литвинова, президентка, СЕО, аналітикиня Клубу експортерів України. Початок об 11.00.
5 серпня – Фінмоніторинг: новий порядок запитів. Державна підтримка стартапів. Електронна трудова книжка. Спікерка вебінару: Мілітина Велика, керівниця ТОВ «АК «Бухгалтер». Початок об 11.00.
9-10 серпня – Експорт: особливості пошуку контрагентів у Європі, Африці, Азії, Америці. Спікерка вебінару: Євгенія Литвинова, президентка, СЕО, аналітикиня Клубу експортерів України. Початок об 11.00.
17-18 серпня – Діджиталізація промислових МСП: програма дій для керівників підприємств. Спікер: Олександр Юрчак, генеральний директор Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України. Початок об 11.00.
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Додаткова інформація: +380 61 233 1172, +380 50 484 1197 або oso@cci.zp.ua
Для довідки:
«Антикризова платформа «Єднаємо бізнес Запорізького регіону – перемагаємо кризу разом!» – це серія вебінарів та онлайн-консультацій, що покликані надати підтримку діловій активності бізнесу регіону у період кризових явищ після карантину. Це фахова та експертна допомога у питаннях виходу з кризи без значних втрат.
«Антикризова платформа «Єднаємо бізнес Запорізького регіону – перемагаємо кризу разом!» реалізована Запорізькою торгово-промисловою палатою в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.