До бюджетів запорізьких громад надійшло 4,6 мільярда гривень ПДФО

У першому півріччі до місцевих бюджетів регіону сплачено 4 мільярди 600 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень надходжень січня-червня 2020 року перевищено на 713 мільйонів гривень або на 18 відсотків.
Більшу частину податку спрямували до бюджету представники бізнесу та мешканці м. Запоріжжя – 2 мільярди 618,7 мільйона гривень. Енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили 532 мільйони, мелітопольські та веселівські – 374 мільйони, бердянські та приморські – 258,6 мільйона, василівські та михайлівські – 212,7 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 158,6 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 106 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 102 мільйони тощо.
У структурі надходжень ПДФО переважають оподаткування доходів у вигляді заробітної плати, паїв, дивідендів, грошового забезпечення військовослужбовців, а також сплата податку за результатами декларування підприємців, громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
На даний час в області нараховується 44 тисячі платників податку на доходи фізичних осіб.
Нагадаємо, 30 липня – останній день сплати ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді: процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, процентів на вклади члена кредитної спілки, а також податковим агентом податку на доходи фізичних осіб у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується (не надається) платнику податку за червень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області