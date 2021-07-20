«Запоріжгаз Збут» передав до суду 1500 справ для стягнення заборгованості з неплатників

На сьогоднішній день 364 тисячі клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», мають заборгованість перед компанією за спожитий природний газ. Сума боргу становить 973 млн грн.
«На жаль, не всі споживачі своєчасно оплачують рахунки за спожитий природний газ. Ми враховуємо непередбачені життєві обставини і завжди йдемо назустріч нашим клієнтам. Але якщо людина накопичила борг, і не погашає його після неодноразових нагадувань, юристи компанії направляють такі справи до суду», — каже директор «Запоріжгаз Збут» Юлія Бурдак.
Станом на середину липня, до суду передано 1500 справ на суму близько 14 млн грн. Середня сума заборгованості — понад 9 тис. грн.
Юристи постачальника звертають увагу на те, що стягнення боргу в судовому порядку тягне за собою додаткові витрати для споживача.
Не чекайте передачі справи до суду, оформіть реструктуризацію заборгованості за газ
Найактивніше клієнти ТОВ «Запоріжгаз Збут» накопичують борги за газ у холодний період. Після завершення опалювального сезону починається поступове погашення заборгованості.
«Якщо людина має борг, ми проаналізуємо його ситуацію індивідуально. Запропонуємо оформити договір реструктуризації або перейти на тариф «Твій газ Рівномірний платіж». Клієнтам вигідніше це зробити влітку, щоб спокійно увійти в новий опалювальний сезон», — говорить Юлія Бурдак.
Для оформлення реструктуризації заборгованості, тобто для її погашення частинами, потрібно укласти договір в будь-якому з відділень постачальника (адреси). Споживачу потрібні документи: паспорт, ІПН, документ на право власності. Перший внесок становить від 30% до 50% від суми заборгованості. Сума, що залишилася погашається рівними частинами.
Як приклад наведемо історію клієнта з Бердянська, який оформив реструктуризацію у червні. Сума його заборгованості становила близько 18 тис. грн. Менеджери «Запоріжгаз Збут» запропонували споживачу вигідні умови для погашення боргу. Щомісяця він вноситиме по 3 тис. грн, що дозволить безболісно вийти з боргової ями.
Крім того, споживач відразу ж перейшов на тариф «Твій газ Рівномірний платіж». Це дає можливість клієнту компанії зменшити суми у платіжках взимку до 40%.
Нагадаємо, розраховуватися за спожитий газ необхідно щомісяця до 25 числа. Для зручності скористайтеся онлайн-сервісами: Особистим кабінетом на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile (Android) і 104 Mobile light (iOS) або чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.
З питань реструктуризації заборгованості звертайтесь за телефоном 067 556 69 07 (пн-пт, з 8:00 до 17:00).
Олена Баланда
Прес-секретар ТОВ «Запоріжгаз Збут»