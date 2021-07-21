Комишзорянська команда “Титан” – краща серед юніорів

У нашому Ріднокраї (територія колишніх Більмацького і Розівського районів) завершилися змагання на спільний кубок громад із футболу. Цьогорік у цьому турнірі брали участь команди юніорів із Більмацької, Смирновської, Комиш-Зорянської та Розівської громад. Варто зазначити, розівці вперше грали у цих змаганнях.
Фінальний матч спортсменів-юніорів відбувся на центральному стадіоні “Метеор” (Більмак). Про порядок на ньому подбав відомий ентузіаст, фанат футболу Костянтин Понька.
Майстерністю на полі мірялися комиш-зорянська команда “Титан” (тренер – Микола Пігалков) і більмацька “Бізон” (тренер – Юрій Голінько).
Юні футболісти доклали усіх зусиль, але рахунок залишився нічийним. До речі, у командах юніорів брали участь і дівчата. Грали вони на рівні із хлопцями. Гендерна рівність поширилась і на футбол, традиційний вид спорту для представників мужньої статті.
Після основного часу був додатковий (два тайми). Дехто заперечував, але у положенні про турнір на кубок громад, завіреному підписом голови федерації футболу Ігорем Гвоздьовим і скріпленому печаткою, чітко було прописано: додатковий час! Гарячі голови заспокоїлися. Гра тривала далі, але додаткові тайми не виявили сильнішого суперника.
Усе вирішила серія пенальті. Терези схилилися на бік гостей із Комиш-Зорі. Фактор свого поля цього разу не спрацював. Ось саме цим приваблює ця популярна гра багатьох людей на планеті!
Селищний голова Борис Ковальчук (футболіст зі стажем, до речі) вручив Грамоту капітану команди “Бізон” Івану Надобних. Капітан команди “Титан” (Комиш-Зоря) Андрій Баєв отримав і Грамоту, і кубок.
Костянтин
ПРИЧИНЕНКО.
На фото автора: спільні кубки громад; Андрій БАЄВ і Борис КОВАЛЬЧУК; команда юніорів “Титан” (Комиш-Зоря).
БІЛЬМАК