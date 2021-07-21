Щодо обшуку у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області

15.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами одного із районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
За даним фактом тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
На підставі Ухвали слідчого судді від 19.07.2021 року, сьогодні, 20.07.2021 року, правоохоронні органи у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області вилучили документальні та електронні носії інформації, які можуть бути пов’язані з досудовим розслідуванням кримінального провадження.
Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області всіляко сприяє правоохоронним органам у проведенні слідчих дій.
Найближчим часом буде розглянуто питання щодо відсторонення від роботи посадових осіб районного управління, щодо яких відкрите кримінальне провадження.
Про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, просимо повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.