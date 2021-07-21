Щодо обшуку у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області

Щодо обшуку у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області

15.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом вимагання неправомірної вигоди службовими особами одного із районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

За даним фактом тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

На підставі Ухвали слідчого судді від 19.07.2021 року,  сьогодні, 20.07.2021 року, правоохоронні органи у приміщенні  Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області вилучили документальні та електронні носії інформації, які  можуть бути пов’язані з досудовим розслідуванням кримінального провадження.

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області всіляко сприяє правоохоронним органам у проведенні слідчих дій.

Найближчим часом буде розглянуто питання щодо відсторонення від роботи посадових осіб районного управління, щодо яких  відкрите кримінальне провадження.

Про  можливі факти  корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,  просимо повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Кримінал