Щодо погіршення якості води р. Дніпро в місцях водокористування населення в межах м. Запоріжжя

Спекотне літо з підвищеною температурою атмосферного повітря (за +300С), чисельні зливи впродовж червня-липня поточного року значно вплинули на якість води р. Дніпро в межах міста Запоріжжя.
Під загрозою припинення функціонування опинилися місця загального водокористування пляж «Центральний» (ліва та права частини) та пляж «Правобережний».
За результатами моніторингових лабораторних досліджень якості води р. Дніпро, які організовані Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області і проводяться на базі Випробувальної лабораторії Запорізької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, впродовж останніх тижнів реєструються зміни бактеріологічного складу води поверхневих водойм. Індекс лактозопозитивних кишкових паличок в 1 літрі води (індекс ЛПКП) в 1,5 – 8 разів перевищує гігієнічні нормативи.
З метою недопущення виникнення і розповсюдження гострих кишкових інфекцій, в тому числі і особливо небезпечних, які пов’язані з водним фактором передачі, Держпродспоживслужба застерігає відпочиваючих про заборону водокористування (купання) в акваторіях громадських пляжів «Центральний» та «Правобережний» до отримання позитивних результатів лабораторного контролю якості води р. Дніпро.
Запорізькому міськвиконкому, КП «Титан», що є балансоутримувачем громадських пляжів в м. Запоріжжі, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області надані пропозиції щодо негайного впровадження профілактичних заходів з обмеження водокористування (купання) та контролю за їх виконанням, організації щодобового сповіщення відпочиваючих в пляжних зонах про загрозу відпочинку на воді у зв’язку з погіршенням бактеріологічного стану води.