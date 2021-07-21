За користування надрами запорізькі підприємства сплатили 724 мільйони гривень

У першому півріччі до бюджетів усіх рівнів надійшло 724 мільйони 508 тисяч гривень рентної плати за користування надрами. Це на 576 мільйонів гривень більше рівня надходжень аналогічного періоду 2020 року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету спрямовано 506 мільйонів 847 тисяч гривень, до місцевих бюджетів – 217 мільйонів 661 тисяча гривень.
Найбільші суми сплатили до бюджетів василівські та михайлівські підприємства – 694 мільйони, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя забезпечили 13,4 мільйона гривень, токмацькі та чернігівські – 4,5 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 3 мільйони, бердянські та приморські – 2 мільйони, вільнянські та новомиколаївські – 1,9 мільйона, мелітопольські та веселівські – 1,6 мільйона, Запорізького району – 2,4 мільйона гривень тощо.
Станом на початок липня в Запорізькій області нараховувалося 566 компаній і підприємців, які видобувають корисні копалини, використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції та іншого.
Нагадаємо, 30 липня спливає граничний день сплати рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини за червень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області