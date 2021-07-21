«За майбутнє»: Українська армія має бути сильною і професійною

У партії «За майбутнє» переконані – Україні необхідно докладати більше зусиль на розбудову Збройних сил. Армія має бути професійною, військові отримувати гідну зарплату та соціальні гарантії.
«ЗА МАЙБУТНЄ»: українська армія має ввійти до ТОП-10 армій світу за рівнем боєздатності
Українська армія посилюється з кожним днем. Однак цілі в розбудові ЗСУ мають бути ще амбітнішими
Посилення обороноздатності країни має стати пріоритетним завданням влади в найближчі роки. Мета – в найкоротший термін створити сильні збройні сили, які входитимуть до ТОП-10 армій світу за рівнем боєздатності та бойового потенціалу, – переконані в партії «ЗА МАЙБУТНЄ».
Навколо цього завдання мають об’єднатися усі патріотичні парламентські сили, виконавча влада, військові й представники військової промисловості. На розбудову сильної армії має бути націлене й стратегічне партнерство України з Північноатлантичним блоком, й окремими країнами, що входять до НАТО.
Як підкреслюють у політичній партії «ЗА МАЙБУТНЄ», необхідними складовими побудови сильних Збройних сил України має стати розв’язання наявних проблем в армії, високий рівень винагороди за службу та надійні соціальні гарантії українським військовослужбовцям.
З початку російської агресії проти нашої держави українська армія, фактично, знищена через зраду, недалекоглядність чи елементарний непрофесіоналізм відродилася буквально з нуля. Депутатська група «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» у парламенті підтримувала будь-які кроки, спрямовані на посилення збройних сил України, створення нової зброї та оснащення, матеріального забезпечення ЗСУ, підтримки родин військових.
Держава справді вклала і продовжує вкладати в посилення обороноздатності значні кошти. Відтак, у партії ЗА МАЙБУТНЄ вважають: потрібно докладати ще більше зусиль у цьому напрямку. Йдеться, як про збільшення фінансування ЗСУ, так і про виділення коштів на розробку, виробництво українськими виробниками нових сучасних та потужних видів зброї. І, безумовно, на придбання цієї зброї на потреби українських збройних сил. Як підкреслюють у партії «ЗА МАЙБУТНЄ», нині держава не використовує на повну потужність навіть наявний потенціал вітчизняного ВПК. Який часто більше працює на експорт, замість того, аби посилювати українську армію.
Армія повинна будуватися виключно на професійній основі. Служба військового – добре оплачуватися. Родини наших захисників – мати надійний соціальний захист та постійно відчувати турботу з боку держави, зазначають у партії «ЗА МАЙБУТНЄ».
Армія повинна будуватися виключно на професійній основі
Усі дії держвлади з побудови сильної армії не дадуть 100% результату без відповідних зусиль військових. Армія має швидше рухатись до впровадження стандартів НАТО. Та викорінювати негативні явища і прояви. Елементи корупції в ЗСУ, «військова бюрократія», – коли реальна бойова підготовка поступається місцем показусі повинні піти в історію.
Водночас Україні потрібно постійно посилювати співпрацю з НАТО та з країнами, що входять о блоку. Маючи стратегічне надзавдання, зафіксоване в Конституції, – вступ до НАТО – вже зараз влада має докладати усіх зусиль щодо розширення стратегічного партнерства та військового співробітництва, вважають в партії «ЗА МАЙБУТНЄ».