Cтартувала благодійна акція «Шкільний портфелик» БФ «Карітас Запоріжжя»

Не за горами новий навчальний рік і перший дзвоник покличе дітлахів до школи. Навчальні класи знову наповняться радісним сміхом та веселими посмішками. Хтось з учнів прийде до рідної школи вдруге, втретє, вчетверте…Ну а хтось переступить шкільний поріг вперше.
На жаль, є родини, які зовсім не мають змоги підготуватися до початку нового навчального року та придбати необхідне канцелярське приладдя для своїх дітей.
Для того, щоб подарувати юним школярам і школяркам теплу атмосферу незабутнього свята та забезпечити необхідним шкільним приладдям хлопчиків та дівчаток з сімей, які потребують підтримки, БФ «Карітас Запоріжжя» розпочинає підготовку до нового навчального року, а саме оголошує про старт благодійної акції «Шкільний портфелик».
Доброчинна акція проводиться в усіх осередках мережі «Карітас» в Україні та має на меті – допомогти хлопцям і дівчатам з сімей, які перебувають у важкій життєвій ситуації підготуватися до навчального року нарівні з однолітками: одягнутися, взутися і зібрати портфелик з усім необхідним шкільним приладдям.
Акція триватиме протягом липня-серпня 2021р.
Під час щорічої Всеукраїнської акції «Шкільний портфелик» ми збираємо такі необхідні шкільні ранці та набори канцелярії̈ для:
- дітей з сімей зі складним матеріальним становищем;
- дітей, які виховуються без матері або батька;
- дітей батьків з інвалідністю;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених родин;
- дітей з числа ВПО.
Список шкільного приладдя, яке ви можете передати під час благодійної акції «Шкільний портфелик»:
- Рюкзак, портфель;
- Пенал;
- Зошити в клітинку (12-18- 24 аркуші);
- Зошити в косу лінійку (12-18 аркуші);
- Зошити в лінійку звичайну (12-18- 24 аркуші);
- Обкладинки для зошитів;
- Пластилін, дошка та ніж для пластиліну;
- Набір кольорового паперу, набір кольорового картону, набір білого картону, ножиці;
- Фарби акварельні, гуаш, пензлики;
- Клей ПВА;
- Прості олівці, кольорові олівці, точилка закрита;
- Альбом для малювання;
- Лінійка до 15 см дерев’яна;
- Гумка для стирання;
- Ручки синього кольору;
- Дитячі книги українською мовою;
- Спортивна форма (ріст від 140 до 175 см) для учнів 1-7 класів;
- Спортивне взуття (кеди, кросівки) розмір 34 – 40 для учнів 1-7 класів
Запрошуємо організації, громади, представників бізнес-структур та усіх бажаючих долучитися до створення свята радості тим, хто цього потребує.
Долучитися до доброго діяння можете й ви!
Для цього є декілька варіантів:
- самостійно принести портфелик чи шкільне приладдя до офісного приміщення Карітас Запоріжжя у будній день з 09:00 до 18:00 за адресою вул. Семафорна, 8, кабінет №15;
- поширити інформацію про акцію серед тих, хто зможе допомогти і долучитися, з метою максимального залучення потенційних благодійників;
- запропонувати друзям і колегам в вашій організації/фірмі/компанії зібрати/закупити шкільні товари та передати нам, або перерахувати кошти на закупку канцелярії
- підтримати благодійними внесками за реквізитами:
Назва: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»
КОД ЄДРПОУ 39680765
Розрахунковий рахунок UA283808050000000026004565323
МФО 380805, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Адреса юридична: 69095, м. Запоріжжя
вул. Вербова, буд.11
Адреса фізична: 69095, м. Запоріжжя вул. Семафорна буд.8
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Маєте додаткові питання чи пропозиції – телефонуйте за номерами 050 322 4600, 050 324 1772