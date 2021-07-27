Для легального продажу підакцизних товарів запорізькі підприємці отримали більше п’яти тисяч ліцензій

За перше півріччя фахівці податкової служби регіону видали запорізьким суб’єктам господарювання 5446 ліцензій. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, підприємці придбали 2396 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 2123 дозволів на торгівлю тютюновими виробами, 713 – на реалізацію пива та 213 – сидру. Для зберігання і продажу пального підприємства отримали майже 200 документів.
У січні-червні до місцевих бюджетів надійшло 27 мільйонів 286 тисяч гривень плати за ліцензії, що на 286 тисяч гривень більше, ніж торік.
Також за цей час продовжено термін дії 7405 дозволів, призупинено дію 537 ліцензій та анульовано 925.
Від реалізації підакцизних товарів місцеві скарбниці області отримали 149 мільйонів 513 тисяч гривень акцизного податку, що перевищило минулорічний рівень на 13 мільйонів 581 тисячу гривень або на 10 відсотків.
З початку року співробітники податкової служби провели 834 перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизної продукції. За їхніми результатами застосовані штрафні санкції на загальну суму 35 мільйонів 800 тисяч гривень.
Нагадаємо, для легального продажу спиртного, пального та тютюнових виробів необхідно придбати відповідну ліцензію, офіційно оформити реалізаторів, а готівкові розрахунки проводити через касовий апарат. За порушення законодавчих норм передбачені значні штрафи.
З реєстром діючих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у Запорізькій області можна ознайомитись за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області