Який тепловізор вибрати мисливцеві

Якщо ви не уявляєте свого життя без полювання, тоді вам гарантовано буде корисний прилад нічного бачення. Саме він дозволить вам насолоджуватися стеженням за ціллю не тільки в денний час, а й вночі. В інтернет-магазині OpticStore представлений великий вибір тепловізорів побутового, середнього і професійного класу.
Вибираємо тепловізор для полювання
Найвдалішим рішенням виявиться покупка цифрового прицілу нічного бачення, який дозволить мисливцеві не тільки помітити об’єкт в ночі, а й навести на нього зброю для точного попадання в мішень. Найбільшою популярністю у покупців користується модель Пульсар Ультра 455, яка відрізняється максимальною чутливістю матриці з хорошим розширенням.
Чим більше розмір матриці, тим значніше виявиться площа огляду, що дозволяє відзначати навіть слабке випромінювання, яке не помітити неозброєним оком.
Причини для покупки Пульсар Ультра 455
Придбати приціл нічного бачення Пульсар Ультра 455 стоїть за низкою причин:
- він оснащений змінним збільшенням зображення. Воно проводиться за допомогою оптики і цифрового модуля. Досягається збільшення предметів до 4 разів. Змінювати масштаб можна двома способами – плавно і дискретно;
- є функція зйомки кадр в кадрі. Цікавий для мисливця об’єкт з’являється по центру у верхній частині екрану, при цьому він збільшений в кілька разів для більшої наочності. Загальна картинка одночасно дає можливість визначити дальність знаходження декількох об’єктів один від одного;
- надається можливість вибору кольорової палітри. Представлено п’ять варіацій колірних схем, які можуть бути як монохромними, так і кольоровими;
- апарат відрізняється незначними габаритами, славиться своїм ергономічним дизайном, має невелику вагу. Всі разом робить його зручним у використанні. Без блоку живлення його вага складає всього 770 грам;
- наявність прогресивного автономного живлення В-Pack дозволяє без перерви використовувати приціл нічного бачення протягом 5 годин. Є і більш вдосконалена модифікація апарату, яка продовжує час його автономної роботи до 10 годин;
- пристрій оснащений вбудованим відео рекордером, інфрачервоним освітлювачем дальньої дії;
- є можливість ведення прямої онлайн-трансляції;
- прилад має захист не тільки від вологи, але і механічного впливу;
- апарат здатний працювати при широкому діапазоні температури навколишнього середовища (від 25 градусів морозу до 50 градусів тепла за Цельсієм);
- прилад інтегрований з цифровими пристроями, що працюють на операційній системі Андроїд і IOS.
На всю техніку надається гарантія, терміни якої складають 2 роки і більше.