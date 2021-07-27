Майже вісім тисяч нових робочих місць: запорізькі працедавці добровільно оформлюють співробітників

У першому півріччі представники бізнесу добровільно легалізували працю 7854 робітників. Їм виплачено 42 мільйони 400 тисяч гривень офіційних доходів, в середньому, від 6 до 7 тисяч гривень кожному за відпрацьований місяць. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
На засіданнях комісій при обласній та районних державних адміністраціях було заслухано керівників 434 підприємств, які мали ризики у недотриманні податкового і трудового законодавства.
Як свідчить аналіз, запорізькі роботодавці різних галузей активно оформлюють своїх співробітників. Наприклад, дві тисячі підприємств та підприємців оптової і роздрібної торгівлі та ремонту автотранспорту подали повідомлення про прийняття 2789 працівників на роботу. А це – майже чверть від усієї кількості зареєстрованих робітників за півріччя.
Всього у січні-червні завдяки легалізації найманої праці та створенню нових робочих місць бюджети і соціальні фонди додатково отримали 17 мільйонів 500 тисяч гривень, у тому числі, 7 мільйонів 600 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, 9 мільйонів 300 тисяч гривень єдиного внеску та 600 тисяч гривень військового збору.
Керівник податкової служби області зазначив, що фахівці служби проводять постійний моніторинг ймовірних ризиків використання праці неоформлених робітників. Його результати передаються до органів Держпраці для відповідного реагування, а також будуть використані в ході контрольно-перевірочних заходів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області