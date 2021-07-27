Микола Корсун: «Приймаю цю відзнаку як нагороду усім волонтерам Більмацького краю!»

У стародавньому місті Білій Церкві на Київщині Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив церковні нагороди військовослужбовцям, волонтерам Української Армії, а також медикам, які лікують пацієнтів від COVID-19. Під стінами храму Покрови Божої Матері зібралися не лише білоцерківці і кияни, а і запоріжці.
Один із наших земляків – Микола Петрович Корсун. В інтерв’ю автору цих рядків волонтер зазначив:
– На Запоріжжі селище Більмак і вся Більмаччина – це прифронтова територія. На нашу залізничну станцію Комиш-Зорю на початку АТО прибули ешелони із бойовою технікою та особовим складом Збройних Сил України, зокрема 72 мехбригада, згодом 79 мехбригада, добробати. Місцеві волонтери, патріоти України допомагали нашим захисникам усім, чим могли. Ми, мої друзі, наші краяни і нині дружимо із військовими цих частин, які нині дислокуються на Київщині. Сприймаю цю відзнаку – як нагороду усьому Більмацькому району, усім волонтерам, яких було сотні.
Волонтеру Миколі Корсуну, офіцеру Олексію Володіну та іншим українським патріотам Митрополит Київський й усієї України вручив ордени Святого Миколая Чудотворця, інші відзнаки Православної Церкви України.
Нагорода із рук Предстоятеля Православної Церкви – це велика честь. Вона сприймається як данина всім українським воїнам, нашим волонтерам і медикам.
Офіцер Олексій Володін у розмові наголосив:
– Ці духовні нагороди для кожного із нас – це відзнаки від нашого народу! У перші місяці і роки російсько-української війни саме на волонтерів ліг тягар забезпечення військових частин усім необхідним. Волонтери дуже допомагали нам. Вони достойні цих нагород. Духовенство також допомагало, передусім, продуктами харчування. А ще священники підтримували нас морально.
Загалом нагороди отримали кілька десятків військових, волонтерів і медиків, серед яких були і жінки. Церковні нагороди – це відзнаки за самовідданість і самопожертву на благо нашої Батьківщини та всього українського народу.
В інтерв’ю журналісту газети «ПравдаZP» Микола Петрович Корсун зазначив, що на нього справив глибоке враження Митрополит Епіфаній. Предстоятель Православної Церкви України – це справжній духовний лідер нашої нації. Його промова – глибока, патріотична, прониклива!
КОСТЯНТИН
ПРИЧИНЕНКО,
На фото: Митрополит ЕПІФАНІЙ, волонтер Микола КОРСУН, офіцер Олексій ВОЛОДІН й інші військовослужбовці після урочистостей.