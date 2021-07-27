Ринок праці Запорізької області

Станом на 23 липня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,0 тис. осіб, з них 10,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 23 липня 2021 року – 1857 одиниць (у м. Запоріжжі – 1267 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 2 безробітні особи).
З початку липня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 103 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовані 63 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.